Самарчанка отдала мошенникам 4 млн руб., чтобы избежать мнимой уголовной ответственности

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сказал, что в отношении нее возбудили уголовное дело за финансирование вооруженного конфликта на территории соседнего государства. "Правоохранитель" предложил избежать уголовной ответственности за взятку "кому следует".
В результате самарчанка выполнила требования и передала пришедшему к ней незнакомцу 4 млн рублей. После этого она поняла, что ей звонили мошенники.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".