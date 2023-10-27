Самарчанка отдала мошенникам 4 млн руб., чтобы избежать мнимой уголовной ответственности

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сказал, что в отношении нее возбудили уголовное дело за финансирование вооруженного конфликта на территории соседнего государства. "Правоохранитель" предложил избежать уголовной ответственности за взятку "кому следует".

В результате самарчанка выполнила требования и передала пришедшему к ней незнакомцу 4 млн рублей. После этого она поняла, что ей звонили мошенники.