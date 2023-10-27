Из-за хулиганства мигранта, от которого пострадал самарец, возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Узбекистана по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 22 октября возле дома №18 по Московскому шоссе парень совершил хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, в отношении 37-летнего потерпевшего с применением насилия.
Подозреваемого разыскивают.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".