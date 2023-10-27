Из-за хулиганства мигранта, от которого пострадал самарец, возбудили уголовное дело

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Узбекистана по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). Об этом сообщает региональное СУ СК.