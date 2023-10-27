После матча "Крыльев" с "Оренбургом" болельщиков ждет дополнительный транспорт

В субботу, 28 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 13 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Оренбург". Начало матча в 17:30.

Для удобства болельщиков будет организован дополнительный транспорт. Непосредственно до конечной остановки "Самара Арена" до начала матча подвоз зрителей будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11 и 12.

По окончании матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" - дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.