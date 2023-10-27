В Новокуйбышевске из школы №11 эвакуировали детей из-за коробки с проводами

В Новокуйбышевске в пятницу, 27 октября, утром все службы экстренно выехали на предположительное минирование школы №11. Учащиеся обнаружили подозрительную коробку, в которой находились провода, и сообщили об этом учителям.
Детей в срочном порядке эвакуировали из здания, полицейские и кинологи провели обследование, но следов взрывчатых веществ обнаружено не было.
Сейчас проводятся следственные действия, просматриваются камеры видеонаблюдения для установления появления подозрительного предмета в стенах школы, сообщает телеграм-канал "Город Новокуйбышевск".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!