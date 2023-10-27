В Новокуйбышевске из школы №11 эвакуировали детей из-за коробки с проводами

В Новокуйбышевске в пятницу, 27 октября, утром все службы экстренно выехали на предположительное минирование школы №11. Учащиеся обнаружили подозрительную коробку, в которой находились провода, и сообщили об этом учителям.

Детей в срочном порядке эвакуировали из здания, полицейские и кинологи провели обследование, но следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Сейчас проводятся следственные действия, просматриваются камеры видеонаблюдения для установления появления подозрительного предмета в стенах школы, сообщает телеграм-канал "Город Новокуйбышевск".