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Дольщики еще двух проблемных объектов получат денежные выплаты

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дольщики двух домов из Единого реестра проблемных объектов, возводившихся "Прогресс-Н" и "Монолит +", получат денежные компенсации. Об этом сообщает правительство Самарской области по итогам встречи врио первого вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова с руководством Фонда развития территорий.

ООО "Прогресс-Н" приступило к строительству двухсекционного жилого дома на улице Советской Армии в 2016 г., выиграв конкурс на достройку проблемного объекта, который начинало строить ООО "Новая Самара". Однако и второй застройщик не исполнил своих обязательств, в связи с чем региональным правительством и Фондом развития территорий в 2021 г. было направлено ходатайство о банкротстве "Прогресса-Н" и восстановлении прав граждан механизмами федерального фонда. С мая 2022 года компания находится в процедуре банкротства. Пострадавшими в результате действий этого застройщика признано более 250 человек.  

Второй объект - многоквартирный дом в поселке Петра Дубрава Волжского района от застройщика "Монолит+" - начали возводить в 2013 году. Здание планировали построить в шесть этажей, площадь жилых помещений должна была составить свыше 6,5 тыс. кв. метров. Квартиры здесь успели купить 44 дольщика, они и были признаны пострадавшими. Степень готовности дома составляет 22%.

В 2021 г. Фондом развития территорий было принято решение о финансировании завершения строительства этого проблемного объекта. Но в ходе технического обследования и проектной работы было установлено, что здание не соответствует принятым нормам и подлежит демонтажу.

На встрече в Москве обсуждали итоговое решение по двум этим домам и сроки принятия решений Федеральным фондом.

"Нам удалось договориться. В ноябре наблюдательный совет Фонда планирует принять решение о выплатах дольщикам этих объектов, до конца года люди получат деньги. Таким образом, мы прогнозируем, что все шесть объектов до конца года будут исключены из реестра", - прокомментировал итоги встречи Виктор Кудряшов.

Отмечается, что решению проблем участников долевого строительства губернатор Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание. Правительство региона находится в постоянном контакте с федеральным Фондом развития территорий. Благодаря этому конструктивному взаимодействию удалось существенно нарастить темпы решения вопроса.

За период с сентября 2017 г. по настоящее время в регионе были восстановлены права более чем 6,5 тысячи семей пострадавших граждан - участников долевого строительства, из числа проблемных исключено более 80 жилых домов. Только за прошлый год региону удалось исключить из реестра 31 объект.  Для сравнения, годом ранее было исключено 14 домов.

Губернатор поставил задачей до конца 2023 г. восстановить права всех дольщиков, дома которых попали в Единый реестр проблемных объектов, - либо достроив дома, либо выплатив гражданам денежные компенсации.  

На начало года в едином реестре проблемных объектов страны значилось 11 наиболее крупных капиталоемких объектов Самарской области. К настоящему времени их осталось шесть.

Многие из них активно достраиваются и готовятся к вводу в эксплуатацию. Так, завершаются работы на 16-этажном 5-секционном жилом доме по адресу: 18-й километр Московского шоссе (напротив ТЦ "Московский"). Строится объект застройщика "Горос" - 6-секционное жилое здание переменной этажности в районе улицы Черемшанской. Продолжаются работы на объекте на ул. Димитрова, 74а (второй этап), застройщиком здесь выступает созданный правительством Самарской области Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

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