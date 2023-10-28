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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромил "Ак Барс"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 октября, ХК "Лада" в родных стенах обыграл действующего финалиста Кубка Гагарина — "Ак Барс", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Стартовые минуты встречи "Лада" провела крайне активно и на 5-й минуте открыла счет. Владислав Семин с помощью мощного силового приема на своей синей линии выбил шайбу из владения Даниила Журавлева и затем "автозаводцы" убежали в быструю контратаку, которая завершилась точным броском от ближнего борта все того же Семина — 1:0. Но затем инициатива постепенно начала переходить к казанцам, а "Лада" больше оборонялась и выжидала какую-либо ошибку у гостей.

В дебюте второго периода "Ак Барс" все-таки отыгрался благодаря подправлению Максима Быкова после дальнего выстрела Вячеслава Войнова — 1:1. Однако тольяттинцы выждали шанс ближе к середине поединка и вернули лидерство. Егор Бабенко выдал идеальный пас за спину из угла площадки под бросок Максиму Березину, с которым Тимур Билялов справился, но на добивание подоспел Скотт Космачук, и шайба тут же вонзилась в сетку. 2:1. А дальше события на площадке стали развиваться настолько стремительно, что в две с небольшим минуты уложились аж три заброшенные шайбы. Причем ситуация поначалу развивалась не в пользу "автозаводцев" — Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин поочередно огорчили Александра Трушкова, на что, к счастью, "Лада" очень быстро ответила голом Остапа Сафина. Максимально драйвовый игровой отрезок завершился при счете 3:3.

В заключительной трети тольяттинская команда вновь сумела вырваться вперед — на этот раз Дмитрий Кугрышев воспользовался суматохой у ворот "барсов" после броска Николая Демидова от синей линии и выдал пас на пустой угол, где уже Егор Бабенко довел дело до результативного конца. 4:3. Далее хоккеисты "Лады" действовали максимально просто, связывая по рукам и ногам все звездное нападение казанцев. Развязка наступила на 59-й минуте, когда хозяева дважды поразили пустой створ соперника — Дмитрий Кугрышев и Иван Романов своими попаданиями поставили яркую точку. Итог — 6:3 в пользу подопечных Олега Браташа.

Домашнюю серию "Лада" продолжит матчем с магнитогорским "Металлургом", который состоится 29 октября.

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