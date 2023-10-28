В Самаре задержан водитель "десятки", лишенный прав

В Красноглинском районе Самары сотрудники полиции задержали водителя, лишенного прав за отказ от медицинского освидетельствования, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы ДПС на стационарном посту остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 27-летнего жителя областной столицы. Водитель легковушки заметно нервничал, был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортным средством у него отсутствовало. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование на месте не показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму. Полицейские предложили мужчине проехать в наркологический диспансер с целью прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель согласился, но по прибытию в диспансер отказался от прохождения процедуры. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что за три дня до задержания вступил в законную силу приговор суда, согласно которому самарец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, лишен права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Безработный собственник автомобиля свою вину в повторном управлении транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, и в том, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Отделом дознания ОП по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Для обеспечения исполнения приговора, на транспортное средство подозреваемого наложен арест.