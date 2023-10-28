16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани задержан мошенник, обманувший старушку Желавший заработать на бирже инвалид из Жигулевска перевел мошенникам 2 млн рублей В Самаре задержан водитель "десятки", лишенный прав В суд отправили уголовное дело о десятках взяток доцента СамГУПС Из-за хулиганства мигранта, от которого пострадал самарец, возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Самаре задержан водитель "десятки", лишенный прав

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноглинском районе Самары сотрудники полиции задержали водителя, лишенного прав за отказ от медицинского освидетельствования, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы ДПС на стационарном посту остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 27-летнего жителя областной столицы. Водитель легковушки заметно нервничал, был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортным средством у него отсутствовало. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование на месте не показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму. Полицейские предложили мужчине проехать в наркологический диспансер с целью прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель согласился, но по прибытию в диспансер отказался от прохождения процедуры. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что за три дня до задержания вступил в законную силу приговор суда, согласно которому самарец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ,  лишен права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Безработный собственник автомобиля свою вину в повторном управлении транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, и в том, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Отделом дознания ОП по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Для обеспечения исполнения приговора, на транспортное средство подозреваемого наложен арест.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5