Желавший заработать на бирже инвалид из Жигулевска перевел мошенникам 2 млн рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 30-летнего инвалида, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Через сеть Интернет с потерпевшим связались неизвестные, представившиеся сотрудниками биржи. Мужчине пообещали постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел аферистам около 2 млн руб. после чего неизвестные перестали выходить на связь.