Желавший заработать на бирже инвалид из Жигулевска перевел мошенникам 2 млн рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 30-летнего инвалида, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Через сеть Интернет с потерпевшим связались неизвестные, представившиеся сотрудниками биржи. Мужчине пообещали постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.
Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел аферистам около 2 млн руб. после чего неизвестные перестали выходить на связь.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".