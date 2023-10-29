"Ладья" уступила "Реактору"

Хоккеисты "Ладьи" на своем льду уступили нижнекамскому "Реактору", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на экваторе первого периода открыли нижнекамцы. Андрей Еременко с пятака протолкнул шайбу в ворота волжан — 0:1. До перерыва цифры на табло не менялись, как и во второй двадцатиминутке, хотя инициативой уже владели гости.

На старте третьего периода тольяттинцы сначала почти две минуты играли впятером против троих соперников, а затем еще две — против четверки "Реактора", но сравнять счет не смогли. Гости же затем свой шанс в большинстве использовали, и Павел Анохин удвоил отрыв нижнекамского коллектива. 0:2. В оставшееся время результат не изменился — финальная сирена зафиксировала четвертое подряд поражение "Ладьи".

В воскресенье, 29 октября, команды проведут повторную игру.