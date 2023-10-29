Нападающий Леонид Балабанов покинул "Ладью"

Тольяттинскую "молодежку" покинул нападающий Леонид Балабанов, сообщает пресс-служба автозаводцев.
За "Ладью" Балабанов выступал с начала нынешнего сезона, однако в двух проведенных матчах не сумел отметиться баллами за результативность, проводя на площадке в среднем за игру чуть меньше восьми минут.
Контракт с 19-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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