БК "Самара" уступил "Локомотиву-Кубань" — 83:90

"Самара" уступила "Локомотиву-Кубань" в матче Единой Лиги ВТБ — 83:90, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Уже к середине стартового периода волжане уступали "-10" (6:16). Джавонтэ Хокинс, выйдя со скамейки, набрал 8 очков — но к концу четверти отставание достигло 13 очков. Краснодарцы уверенно держали двузначную разницу, доводили ее до 16 очков, и только за полторы минуты до большого перерыва Александр Гудумак и Джастин Роберсон двумя подряд попаданиями позволили хозяевам подобраться на 6 очков (39:45).

Но стоило Джеймсу Томпсону в начале третьего периода обозначить "-5" (45:50) — южане ответили рывком 8:0, восстановив комфортную для себя диспозицию. Томпсон набрал за десятиминутку 10 очков — но это нисколько не смутило соперника: перед заключительной десятиминуткой "Локомотив" все так же был заметно впереди, 60:71, а к середине четверти "Самара" вновь вышла на 10-очковый рубеж.

Лишь на последней минуте матча гости допустили пару потерь — и треху Михаила Кулагин зал встретил с надеждой и воодушевлением: 83:89 за 19 секунд до сирены.

83:90 — поражение "Самары".