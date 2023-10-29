Осужденный за пьяную езду житель Похвистнево вновь напился и сел перед отправкой в колонию

Житель Похвистневского района перед тем, как отправиться в колонию за вождение автомобиля в пьяном виде, вновь употребил алкоголь и сел за руль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале октября в вечернее время на 5 км автодороги "Похвистнево — Исаково" сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России "Похвистневский" остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 11113, двигающийся по неровной траектории.

Во время проведения административной процедуры сотрудники Госавтоинспекции выявили у 26-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. С помощью специального прибора госавтоинспекторы установили у задержанного наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,387 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекторы в отношении безработного задержанного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения собрали административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

В ходе производства по административному делу полицейские установили, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сдав водительское удостоверение, мужчина должен был на днях самостоятельно прибыть в колонию, однако, заведомо зная, что ПДД содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно нарушил закон.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, выпив дома алкоголь, решил отправиться в сельский магазин, в пути понял, что с трудом управляет транспортным средством, но отказался от своих противоправных действий только когда его задержали полицейские.

Отделом дознания МО МВД России "Похвистневский" в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.