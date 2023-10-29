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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело на мужчину, пытавшегося убить бывшую жену

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) бывшей жены, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 25 октября подозреваемый, находясь в доме № 11 по ул. Василия Татищева  у своей бывшей супруги, в ходе ссоры, попытался задушить потерпевшую. Решив, что его бывшая супруга умерла, подозреваемый покинул место преступления. Через некоторое время, придя в сознание, женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

"В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — уточнили в ведомстве.

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Последние комментарии

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Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

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