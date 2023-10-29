В Самаре возбудили уголовное дело на мужчину, пытавшегося убить бывшую жену

В Самаре сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) бывшей жены, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 25 октября подозреваемый, находясь в доме № 11 по ул. Василия Татищева у своей бывшей супруги, в ходе ссоры, попытался задушить потерпевшую. Решив, что его бывшая супруга умерла, подозреваемый покинул место преступления. Через некоторое время, придя в сознание, женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

"В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — уточнили в ведомстве.