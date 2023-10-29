По факту ДТП с пятью подростками возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с пятью подростками в Волжском районе сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в 01:45 на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная" 16-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и допустил наезд на земляную насыпь. В результате происшедшего водитель и один пассажир скончались на месте, трое других пассажиров госпитализированы.

"В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.