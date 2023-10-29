По факту ДТП с пятью подростками возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с пятью подростками в Волжском районе сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в воскресенье, 29 октября, в 01:45 на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная" 16-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и допустил наезд на земляную насыпь. В результате происшедшего водитель и один пассажир скончались на месте, трое других пассажиров госпитализированы.
"В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!