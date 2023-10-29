Пенсионерка из Самары перевела мошенникам более 1 млн рублей

В Самаре 80-летняя местная жительница перевела мошенникам более 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.
Поверив собеседнику, пенсионерка перевела более 1 млн руб. на указанный счет злоумышленника. После этого он перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения", - сообщают в областном полицейском Главке.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".