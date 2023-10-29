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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самары перевела мошенникам более 1 млн рублей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 80-летняя местная жительница перевела мошенникам более 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.

Поверив собеседнику, пенсионерка перевела более 1 млн руб. на указанный счет злоумышленника.  После этого он перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения", - сообщают в областном полицейском Главке.

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