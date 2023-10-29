ХК "Лада" взял в аренду форварда Алексея Василькова

На правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/2024, в Тольятти переходит форвард системы "Сочи" Алексей Васильков, сообщает пресс-служба автозаводцев.
19-летний Васильков является воспитанником столичных школ "Динамо" и "Северная Звезда", однако его профессиональная карьера стартовала в сезоне 2021/2022 в ступинском "Капитане", входящем в систему хоккейного клуба "Сочи". Нынешний сезон нападающий также начинал в подмосковной "молодежке" и уже провел 4 матча, в которых набрал 3 (1+2) балла за результативность.
Отметим, что ранее Васильков вызывался в молодежную сборную России.
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