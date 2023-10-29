Баскетболистки "Самары" переиграли "Динамо"

В воскресенье, 29 октября, "Самара" в матче премьер-лиги в Новосибирске переиграла "Динамо" — 72:58, сообщает пресс-служба волжанок.
Трехочковые Юлии Полуяновой и Александры Марченковой позволили вести в счете на старте поединка, но хозяйки быстро пришли в себя и в конце первого периода перехватили инициативу. В начале второй четверти "Самара" отставала уже "-11", благодаря активности Лиры Маседу вроде бы подобралась к сибирячкам на расстояние в один точный бросок — и все же на большой перерыв ушла с заметным минусом, 26:34.
В третьей четверти команду вперед повела Анна Зайцева, набравшая 6 очков за пару минут. "Самара" понемногу сокращала разницу — и за три минуты до завершения периода Тайна да Пайшао точной трехой сравняла счет, 39:39. Затем она отправила в цель еще два дальних броска — к заключительной десятиминутке гости уже подходили лидерами, 49:47. А здесь уже нанесли сибирячкам по-настоящему нокаутирующий удар: рывок 23:1.
Даже отыграв последние три минуты без набранных очков, победы "Самара" уже не упустила: 72:58.
Следующий матч самарская команда проведет 2 ноября в Красноярске.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.