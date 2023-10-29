В Самаре не будут строить новую трамвайную ветку от стадиона до межвузовского кампуса

Власти Самары отказались от планов построить еще одну трамвайную линию в районе стадиона "Самара Арена", сообщает "КП-Самара".
"Был идея строительства трамвайной ветки от кольца "Самара Арена" в сторону будущего межвузовского кампуса. Но в итоге сочли целесообразным организовать транспортное сообщение к этой территории автобусами. А концессионеры сосредоточатся на ремонте существующих путей и поставке новых трамвайных вагонов, — пояснил изданию директор Трамвайно-троллейбусного управления областной столицы Михаил Ефремов.
Стоит отметить, что с 2023 г. по ул. Дальней и ул. Арена 2018, где предполагается строительство кампуса, курсирует муниципальный автобусный маршрут № 84.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....