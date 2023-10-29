В Самаре не будут строить новую трамвайную ветку от стадиона до межвузовского кампуса

Власти Самары отказались от планов построить еще одну трамвайную линию в районе стадиона "Самара Арена", сообщает "КП-Самара".

"Был идея строительства трамвайной ветки от кольца "Самара Арена" в сторону будущего межвузовского кампуса. Но в итоге сочли целесообразным организовать транспортное сообщение к этой территории автобусами. А концессионеры сосредоточатся на ремонте существующих путей и поставке новых трамвайных вагонов, — пояснил изданию директор Трамвайно-троллейбусного управления областной столицы Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что с 2023 г. по ул. Дальней и ул. Арена 2018, где предполагается строительство кампуса, курсирует муниципальный автобусный маршрут № 84.