К середине недели воздух в Самаре прогреется до +13 °C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 30 октября по 1 ноября. По данным синоптиков, к середине недели воздух в Самарской области прогреется до +13 градусов.