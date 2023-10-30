К середине недели воздух в Самаре прогреется до +13 °C

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 30 октября по 1 ноября. По данным синоптиков, к середине недели воздух в Самарской области прогреется до +13 градусов.
В понедельник, 30 числа, в Самаре облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.
Во вторник, 31 октября, в регионе сохранится облачность, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, местами гололедица, днем +5…+10 °C.
1 ноября в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, днем +8…+13 °C.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....