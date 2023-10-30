Самара присоединится к российской акции "Исторический диктант"

В пятницу, 3 ноября, в Российской Федерации уже во второй раз пройдет ежегодная просветительская акция — "Исторический диктант".В этом году самарский исторический парк "Россия — Моя история" станет площадкой для написания диктанта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
С приветственным словом перед участниками диктанта выступит заведующий кафедрой всеобщей истории, права и методики обучения СГСПУ, д. и. н. Станислав Малкин. Начало работы площадки в 13:00.
По завершении исторического диктанта для участников пройдет бесплатная экскурсия "Наши славные Победы".
"О желании принять участие в диктанте необходимо сообщить по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52, — сообщают организаторы. — Участникам диктанта нужно самостоятельно зарегистрироваться по ссылке. На указанный электронный адрес каждому будет выслан сертификат участника".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....