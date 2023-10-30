Самара присоединится к российской акции "Исторический диктант"

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В пятницу, 3 ноября, в Российской Федерации уже во второй раз пройдет ежегодная просветительская акция — "Исторический диктант".В этом году самарский исторический парк "Россия — Моя история" станет площадкой для написания диктанта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.