10 управленцев из Самарской области прошли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"

В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. В числе суперфиналистов — 10 представителей Самарской области.

Все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года. Следующий окружной финал пройдет в Северо-Кавказском федеральном округе: 10–12 ноября "Лидеров России" примет Пятигорск.

В Нижегородском ТЮЗе состоялось торжественное награждение победителей окружного финала конкурса управленцев "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе. Всего из Приволжья на участие в пятом сезоне было подано более 24 тысяч заявок, 399 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 46 конкурсантов из 11 регионов ПФО: Нижегородской области (11 человек), Самарской области (10), Пермского края (5), республики Башкортостан (5), республики Татарстан (5), Оренбургской области (2), Удмуртской республики (2), Ульяновской области (2), Чувашской республики (2), Кировской области (1) и республики Мордовии (1).

"В суперфинале пятого сезона конкурса "Лидеры России" Приволжский федеральный округ будут представлять 46 руководителей, в том числе 14 женщин. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Среди победителей есть управленцы, которые участвовали во всех пяти сезонах конкурса и поступательно шли к цели, а есть дебютанты, стремительно добившиеся успеха. У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно — стремление работать для людей и нашей страны. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Победители окружного финала в ПФО работают в сферах промышленности, образования, науки, банковской деятельности, атомной энергетики, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, торговли, строительства и архитектуры, государственной и муниципальной службы, транспорта и дорожного хозяйства, рекламы и маркетинга, электроэнергетики, предпринимательства.

Самый молодой победитель окружного финала — 27-летний научный сотрудник Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Сергей Демьянов (Нижегородская область). А один из самых опытных победителей — 53-летний Дмитрий Бодряков из Самарской области.

"Это третий очный финал конкурса "Лидеры России", в котором я участвовал, и на этот раз все-таки рассчитывал войти в число победителей. От каждого сезона у меня остается фейерверк эмоций, потому что здесь я встречаюсь с яркими, неповторимыми людьми и в их обществе прохожу проверку своих управленческих способностей. Как каждый спортсмен стремится выиграть Олимпийские игры, так каждый управленец хочет победить в "Лидерах России", — считает Дмитрий Бодряков из Самарской области.

Юлия Заверткина из Самары — предприниматель, владелица продюсерского центра, а также многодетная мама четырех погодок, — отметила: "На конкурсе ощущалось чувство общности, команды — мы очень болели за своих земляков из Самарской области. Я участвовала в первый раз. Когда назвали меня, я не ожидала, но в меня очень верил муж. Когда я готовилась к участию в конкурсе, мне говорили, что у нас будут очень агрессивные команды, надо быть готовым к борьбе. Ничего подобного не было, были очень интеллигентные интересные люди, настроенные на результат".

За время трехдневного окружного финала управленцы провели мастер-классы "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО "Россия — страна возможностей", прошли собеседования с крупными работодателями — партнерами проекта, встретились с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и выдержали конкурсные испытания. В пятом сезоне эксперты оценивают, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора.

По итогам работы все участники получают персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

"Конкурс Лидеры России — это крутое сообщество удивительных людей. Спасибо все создателям и организаторам проекта. Отдельное спасибо команде организаторов Самарской области. За 3 дня финала мы прошли полное погружение в командную и индивидуальную работу, проверили свои компетенции и получили обратную связь. Конкурс Лидеры России объединяет заряженных, компетентных, полных идей и энергии, людей, готовых и желающих сделать Россию лучшим местом для жизни. Это наша любимая страна, наша Родина, наша земля, наши люди. И мы в силах создавать великое настоящее и будущее России", — отметила суперфиналистка из Тольятти Дарья Игнатенко.

"Я очень долго шел и готовился к победе. После финала, в котором я участвовал здесь же, в Нижнем Новгороде в 2021 году, но не победил, я стал активно работать и, как мне кажется, показал в эти три дня хороший результат, и я очень рад, что мои усилия были оценены организаторами флагманского конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Я участвую в конкурсе четвертый раз и, наконец, стал победителем. В этом юбилейном сезоне участники были настроены на работу в команде, потому что оценивались роли, а не компетенции, важно было комплексно решить задачу", — прокомментировал Артем Когдин.

Окружные финалы пятого конкурса "Лидеры России" уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания состоятся в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24–26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6–10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса "Лидеры России" станут известны в феврале 2024 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. Для участия в пятом сезоне было подано 158 995 заявок из 89 регионов страны и 89 стран. 24 012 заявки поступило из Приволжского федерального округа, в том числе 4 325 — из Самарской области. За время проведения конкурса "Лидеры России" Самарская область традиционно в числе лидеров по количеству участников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, являясь одним из наставников "Лидеров России", ежегодно поддерживает и наставляет лучших управленцев области и страны. По поручению губернатора в регионе осуществляется профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее отметил вовлеченность Самарского региона в проекты АНО "Россия страна возможностей" и выразил благодарность Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов платформы "Россия страна возможностей".

Список победителей окружного финала конкурса "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе от Самарской области:

Бодряков Дмитрий Викторович, Самара

Заверткина Юлия Юрьевна, Самара, ИП Заверткина Юлия Юрьевна

Игнатенко Дарья Александровна, Тольятти, ООО ПК "Пятый Океан", ИП

Когдин Артем Андреевич, Самара, администрация Куйбышевского района

Корчагин Павел Михайлович, Тольятти, ООО "ЭЙ БИ СИ СОЛЮШЕНС"

Назин Дмитрий Александрович, Тольятти, ППО ПАО "Тольяттиазот"

Саяпин Кирилл Павлович, Самара, ООО "АРГОС"

Станотин Дмитрий Вячеславович, Самара, УФНС России по Самарской Области

Старкова Анна Петровна, Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса

Шустов Михаил Александрович, Самара, ООО "САМАРАНИПИНЕФТЬ"