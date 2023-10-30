"Тольяттиазот" тестирует электрический транспорт

ТОАЗ запустил в тестовую эксплуатацию новый вид корпоративного трансфера — электрические автобус и пассажирская газель будут задействованы в перевозке сотрудников предприятия по промплощадке и в городе. Опытные испытания, которые проводятся в Самарской области впервые, продлятся один месяц.

Новый для региона транспорт производится в Саратовской области. Опытные образцы аккумулировали в своей конструкции преимущества современных технологий. Ключевым достоинством моделей является экологическая безопасность.

Технические характеристики тестируемого электробуса имеют унификацию с троллейбусом, что сокращает затраты на обслуживание. Запас хода на одном заряде — до 100 км, вместительность — 80 человек. Время зарядки транспорта составляет 45-120 минут от сети 380 или 600 вольт. Для удобства пассажиров электробус оборудован широкими дверьми с подсветкой и системой антизажима, раздельным климат-контролем и мультимедийными экранами.

Электрический транспорт будет курсировать по действующим маршрутам перевозки персонала "Тольяттиазота". По итогам тестового запуска специалисты сделают вывод об эффективности и экономической выгоде использования электробусов.

"Главная задача "Тольяттиазота" как одного из крупнейших работодателей региона — обеспечение комфортной и безопасной среды для сотрудников на промплощадке и за ее пределами. Большое внимание предприятие уделяет развитию и обновлению производственного и корпоративного автопарка. Сейчас ТОАЗу доверили тестирование инновационного транспорта, который отвечает высоким требованиям стандарта качества предприятия. Отсутствие выбросов вредных веществ в окружающую среду также служит одним из весомых аргументов для его использования", — отметил директор по административным вопросам ПАО "ТОАЗ" Андрей Боровой.