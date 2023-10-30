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Общество

60 приютских животных забрали домой с фестиваля "Друг Человека" в Самаре

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел фестиваль-выставка животных из приютов "Друг Человека". Домой с него уехали 60 животных, среди которых кошки и котята, щенки и взрослые собаки, а также грызуны и еж.

За два дня, 28 и 29 октября, мероприятие посетили почти 3 тыс. человек. Собаки участвовали в конкурсе "Метис Вселенная". Его победительница — собака по кличке Джессика сразу после конкурса познакомилась с хозяевами и уехала домой.

На спортивной сцене состоялись показательные выступления по трюковой дрессировке, соревнования по аджилити, ноузворку и детский хендлинг. Юные гости попробовали свои силы в дрессировке — вели собаку по полосе спортивных препятствий.

Впервые на фестивале "Друг Человека" умения своих подопечных продемонстрировала кинолог-дрессировщик и заводчик диких животных. Выполнение команд и трюков показал волк, а ноузворк выполнил метис шакала.

"ФлагманВет" представил на выставке новый автомобиль службы спасения животных. У ветеринарного центра теперь расширены возможности оперативного реагирования на сигналы о помощи бездомным животным, выезды к ним совершают одновременно с выполнением заявок на отлов собак. Опытом в реализации программы ОСВВ "ФлагманВет" поделился и с представителями подрядных организаций из Оренбурга, которые приехали по приглашению на фестиваль.

Среди гостей были игрок футбольной команды "Крылья Советов" и баскетбольного клуба "Самара". Обе спортивные команды давно дружат с ветцентром "ФлагманВет" и оказывают помощь его подопечным.
Животных, ищущих хозяев, можно взять домой не только на выставках. Всегда можно обратиться напрямую в любой приют и выбрать питомца.

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