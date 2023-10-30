60 приютских животных забрали домой с фестиваля "Друг Человека" в Самаре

В Самаре прошел фестиваль-выставка животных из приютов "Друг Человека". Домой с него уехали 60 животных, среди которых кошки и котята, щенки и взрослые собаки, а также грызуны и еж.
За два дня, 28 и 29 октября, мероприятие посетили почти 3 тыс. человек. Собаки участвовали в конкурсе "Метис Вселенная". Его победительница — собака по кличке Джессика сразу после конкурса познакомилась с хозяевами и уехала домой.
На спортивной сцене состоялись показательные выступления по трюковой дрессировке, соревнования по аджилити, ноузворку и детский хендлинг. Юные гости попробовали свои силы в дрессировке — вели собаку по полосе спортивных препятствий.
Впервые на фестивале "Друг Человека" умения своих подопечных продемонстрировала кинолог-дрессировщик и заводчик диких животных. Выполнение команд и трюков показал волк, а ноузворк выполнил метис шакала.
"ФлагманВет" представил на выставке новый автомобиль службы спасения животных. У ветеринарного центра теперь расширены возможности оперативного реагирования на сигналы о помощи бездомным животным, выезды к ним совершают одновременно с выполнением заявок на отлов собак. Опытом в реализации программы ОСВВ "ФлагманВет" поделился и с представителями подрядных организаций из Оренбурга, которые приехали по приглашению на фестиваль.
Среди гостей были игрок футбольной команды "Крылья Советов" и баскетбольного клуба "Самара". Обе спортивные команды давно дружат с ветцентром "ФлагманВет" и оказывают помощь его подопечным.
Животных, ищущих хозяев, можно взять домой не только на выставках. Всегда можно обратиться напрямую в любой приют и выбрать питомца.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....