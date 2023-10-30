В центре Самары 4 ноября ограничат движение

В субботу, 4 ноября, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню народного единства, в центре Самары будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.

С 09:30 до 12:30 ограничат движение транспорта по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека, по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

"Кроме того, на этих участках с 06:00 до 12:30 4 ноября запретят остановку и стоянку транспортных средств", - отмечается в сообщении ведомства.