В центре Самары 4 ноября ограничат движение

В субботу, 4 ноября, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню народного единства, в центре Самары будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.
С 09:30 до 12:30 ограничат движение транспорта по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека, по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.
"Кроме того, на этих участках с 06:00 до 12:30 4 ноября запретят остановку и стоянку транспортных средств", - отмечается в сообщении ведомства.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....