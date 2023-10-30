Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов

В понедельник, 30 октября, международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") перешел на осенне-зимнее расписание. Всего в осенне-зимний период рейсы из Самары будут выполняться по 40 направлениям, из них 18 международных.
Самым востребованным по-прежнему останется столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. На данном направлении рейсы осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S7, Smartavia, Utair, "Уральские авиалинии", "Победа".
В Санкт-Петербург будет выполняться до пяти рейсов в день: рейсы в северную столицу выполняют авиакомпании "Россия", Nordwind, Smartavia и "Победа". Среди других доступных маршрутов: Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, и Ярославль и прочие направления.
В зимнем расписании сохранятся ежедневные рейсы в Сочи — вылететь на черноморский курорт можно будет авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "Победа", Nordwind, Smartavia, Международные полеты будут представлены рейсами на туристические и морские курорты Египта и ОАЭ, Таиланда, Турции, так и странами СНГ и ближнего зарубежья. Особое событие этого сезона — возобновление полетов в Тбилиси и Минск. В зимний период полеты из Самары будут выполнять 24 авиакомпании.
В сезонном расписании возможны изменения, уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание", стоимость билетов и условия перевозки — на сайтах авиакомпаний.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.