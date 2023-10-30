Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов

В понедельник, 30 октября, международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") перешел на осенне-зимнее расписание. Всего в осенне-зимний период рейсы из Самары будут выполняться по 40 направлениям, из них 18 международных.

Самым востребованным по-прежнему останется столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. На данном направлении рейсы осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S7, Smartavia, Utair, "Уральские авиалинии", "Победа".

В Санкт-Петербург будет выполняться до пяти рейсов в день: рейсы в северную столицу выполняют авиакомпании "Россия", Nordwind, Smartavia и "Победа". Среди других доступных маршрутов: Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, и Ярославль и прочие направления.

В зимнем расписании сохранятся ежедневные рейсы в Сочи — вылететь на черноморский курорт можно будет авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "Победа", Nordwind, Smartavia, Международные полеты будут представлены рейсами на туристические и морские курорты Египта и ОАЭ, Таиланда, Турции, так и странами СНГ и ближнего зарубежья. Особое событие этого сезона — возобновление полетов в Тбилиси и Минск. В зимний период полеты из Самары будут выполнять 24 авиакомпании.

В сезонном расписании возможны изменения, уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание", стоимость билетов и условия перевозки — на сайтах авиакомпаний.