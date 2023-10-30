Минобороны требует увеличить плату за соцнаем жилья в Рощинском в пять раз

ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" (Росжилкомплекс) Министерства обороны РФ оспаривает решение собрания представителей поселения Рощинский в части установления платы за пользование муниципальным или государственным жильем.

В мае 2023 г. собрание представителей городского поселения утвердило плату для нанимателей жилых помещений на второе полугодие в размере 1,6 руб. за 1 кв. метр. Росжилкомплекс потребовал отменить этот норматив и установить другой - 8,74 руб. за 1 кв. метр.

Как сообщили в местной администрации, плата за жилье по договорам социального найма устанавливается в соответствии с индексацией тарифа на 6% в 2023 года. Всего в поселении 221 человек, которые пользуются жильем на таких условиях.