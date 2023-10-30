Минобороны требует увеличить плату за соцнаем жилья в Рощинском в пять раз

ФГАУ "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" (Росжилкомплекс) Министерства обороны РФ оспаривает решение собрания представителей поселения Рощинский в части установления платы за пользование муниципальным или государственным жильем.
В мае 2023 г. собрание представителей городского поселения утвердило плату для нанимателей жилых помещений на второе полугодие в размере 1,6 руб. за 1 кв. метр. Росжилкомплекс потребовал отменить этот норматив и установить другой - 8,74 руб. за 1 кв. метр.
Как сообщили в местной администрации, плата за жилье по договорам социального найма устанавливается в соответствии с индексацией тарифа на 6% в 2023 года. Всего в поселении 221 человек, которые пользуются жильем на таких условиях.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....