Во вторник, 7 ноября, Куйбышевская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей.

Прием будут вести уполномоченные работники прокуратуры с 9:00 по 13:00 и с 13:45 по 18:00.

Обратиться можно будет с вопросами, связанными с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.

Прием пройдет в помещении Куйбышевской транспортной прокуратуры по адресу: Самара, ул. Чернореченская, 2/1.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.

Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, прокуратура советует заранее подготовить заявление с указанием основных доводов; а если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.