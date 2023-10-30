Во вторник, 7 ноября, Куйбышевская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей.
Прием будут вести уполномоченные работники прокуратуры с 9:00 по 13:00 и с 13:45 по 18:00.
Обратиться можно будет с вопросами, связанными с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.
Прием пройдет в помещении Куйбышевской транспортной прокуратуры по адресу: Самара, ул. Чернореченская, 2/1.
Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.
Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, прокуратура советует заранее подготовить заявление с указанием основных доводов; а если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...