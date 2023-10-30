До конца 2023 г. в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников

Компания "Транспорт будущего" до конца текущего года запустит серийное производство беспилотников на площадке в Самарской области. Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Об этом в понедельник, 30 октября, на расширенном заседании областного правительства сообщил генеральный директор компании Юрий Козаренко.
"До конца года мы уже запускаем корпуса. Мы начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов и полетных контроллеров, первые тысячи FPV-дронов, первые сотни агродронов и дронов других применений", — сообщил Юрий Козаренко.
Гендиректор ООО "Транспорт будущего" отметил, что участники инжинирингового форума, который недавно прошел в технопарке "Жигулевская долина" в Самарской области, уже могли увидеть в работе десятки БАС, которые применяются в регионе. "И наша задача сделать Самарскую область в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем", — подчеркнул Юрий Козаренко.
Напомним, в Самарской области ведется работа по созданию полного цикла производства БАС — от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В проекте бюджета Самарской области на ближайшие три года заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.
"Этот проект по-настоящему прорывной для Самарской области. Вне всякого сомнения, мы будем оказывать ему поддержку. Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" отметил несколько главных преимуществ, которые позволяют успешно реализовать проект в Самарской области: диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал.
"Отдельно отмечу активность и вовлеченность в решение задач бизнеса губернатора Самарской области, Правительства региона, в целом всех коллективов, которые работают сегодня вместе с нами. Мы большое количество задач решаем совместно. Одним из таких примеров является недавно проведенное мероприятия федерального уровня "Архипелаг-2023", где Самара стала единоличным лидером среди всех регионов по предложенной концепции и текущей реализации проекта производства беспилотных авиационных систем. Это было отмечено Андреем Рэмовичем Белоусовым [заместителем председателя Правительства РФ] и Дмитрием Николаевичем Песковым [спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития] и другими коллегами, — сказал Юрий Козаренко. — Именно такая парадигма, где люди с таким подходом лично вникают в проблемы, наша компания встречается с первым таким регионом. Это позволяет Самарской области быть первой в России, где уже реализуется проект по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем с привлечением уже федеральной поддержки в 2024 году. Самое главное — эта концепция реализуется согласно перечню поручений Президента России, поддерживается губернатором Самарской области".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.