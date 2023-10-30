Комментарии депутатов о проекте закона Самарской области "Об областном бюджете"

В понедельник, 30 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области, на котором обсудили проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Депутаты фракции "Единая Россия" уже ознакомились с документом. Хочу сказать, что социальная направленность бюджета сохранена. В этом бюджете заложены вопросы, связанные с развитием нашего региона, с реализацией Народной программы "Единой России". После принятия в 1 чтении, мы обязательно внесем свои предложения, поправки. И примем бюджет во 2 чтении, для того, чтобы как можно быстрее начинать реализовывать те цели, которые перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. А главное, выполнить те задачи, которые перед нами ставят жители нашего региона", — сказал заместитель председателя самарской Губернской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин.

"Для фракции "Новые люди" ключевая задача, чтобы все обязательства, которые были взяты публично перед людьми, оставались выполнены. Видно, что Правительство Самарской области справляется с этой задачей и вызовами нового времени. Первоочередные социальные расходы в проекте областного бюджета составляют 153 млрд рублей это около 68% всех расходов, а дорожный фонд — 23,5 млрд рублей. По инициативе губернатора планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре, что привлечёт новые рабочие кадры. Также Дмитрий Игоревич поднял важную тему необходимости в новых технологиях для увеличения производительности труда в Самарской области", — отметил руководитель фракции "Новые люди" в Самарской Губернской Думе Роман Маркаров.

Депутат фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" Максим Гусейнов: "Сегодня, при так называемом, рассмотрении проекта бюджета в нулевом чтении, мы услышали основное, что у нас бюджет все-таки не депрессивный, а прогрессивный. Несмотря на всё давление извне, наш регион продолжает развиваться. Отрадно, что Самарская область входит в ТОП-10 субъектов страны. Основной финансовый документ губернии затрагивает все отрасли. Мы фракцией будем предметно изучать все статьи расходов и доходов. Конечно, мы будем вносить и свои предложения. Но уже сейчас могу сказать, что принятие такого бюджета пойдет на благо граждан нашего региона".

Председателя Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников сообщил: "Все мы находимся под большим впечатлением от сегодняшнего открытого обсуждения проекта областного бюджета на следующий год. И, прежде всего, потому, что это — вопрос огромного значения для жизнедеятельности губернии. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров обозначил приоритетные направления планирования бюджета, и на первом месте здесь — расходы на исполнение всех социальных обязательств власти перед гражданами. В то же время глава региона подчеркнул, что это — бюджет дальнейшего развития Самарской области, в котором предусмотрены и финансирование хода реализации национальных проектов, и завершение ранее начатых объектов.

Прозвучали также обстоятельные доклады руководителей финансового блока, выступления специалистов различных сфер, экспертов и представителей общественности. Формат общественного обсуждения очень важен: это позволит сделать областной бюджет более качественным, отвечающим и задачам развития региона, и запросам людей. И я хочу отметить, что весь ход нулевого чтения этого важнейшего финансового документа губернии настраивает на оптимистичный деловой лад, благодаря чему мы справимся с любыми задачами.

По итогам рассмотрения областное Правительство внесет в Самарскую губернскую Думу проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты областного парламента — совместно с Правительством Самарской области — детально рассмотрят и обсудят каждый пункт проекта бюджета, каждое предложение. Принципиально важно, что Правительство области одинаково внимательно относится к предложениям всех депутатских фракций Самарской Губернской Думы. Благодаря этому многие предложения из "листа ожидания" включаются в содержание областного бюджета.

Депутаты Самарской Губернской Думы совместно с губернатором и Правительством приложат все усилия для того, чтобы бюджет был рассмотрен, обсужден и принят в установленные законом сроки. Только вместе мы сможем сделать наши планы реальностью, обеспечить дальнейшее развитие региона во благо жителей Самарской области."