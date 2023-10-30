В регионе ожидается сильный ветер, а также гололед

В Самарской области ночью и днем 31 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Ночью гололед от 0 до 5 мм, гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

При гололеде

- надевайте нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе;

- не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- используйте трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.