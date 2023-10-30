В регионе ожидается сильный ветер, а также гололед

В Самарской области ночью и днем 31 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Ночью гололед от 0 до 5 мм, гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
При гололеде
- надевайте нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе;
- не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;
- используйте трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....