"Превышение количества детей в группах": в самарском роспотребнадзоре провели массовую проверку детсадов

Управление Роспотребнадзора с начала 2023 года проверило более 800 дошкольных организаций в Самарской области и обнаружило ряд нарушений.
В Роспотребнадзоре опубликовали итоги санэпиднадзора за дошкольными организациями. С начала 2023 года управление провело проверки в 839 муниципальных, частных и государственных детских садах. Оценивались обязательные требования, исследовались пробы продуктов, воды и готовых блюд, параметры микроклимата, уровень искусственной освещенности и т.п.
"Основными нарушениями, обнаруженными во время проверок, стали: превышение количества детей в группах сверх установленных нормативов, несоответствие внутренней отделки помещений санитарным требованиям, нарушения санитарно — эпидемиологического режима, нарушение требований в организации питания детей", - констатировали в Роспотребнадзоре.
По фактам нарушений выданы предписания об их устранении. Работа по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за дошкольными организациями продолжается.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....