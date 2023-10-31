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"Превышение количества детей в группах": в самарском роспотребнадзоре провели массовую проверку детсадов В регионе ожидается сильный ветер, а также гололед Минобороны требует увеличить плату за соцнаем жилья в Рощинском в пять раз В центре Самары 4 ноября ограничат движение В Самаре определился подрядчик, который будет вывозить снег на полигоны

Общество

"Превышение количества детей в группах": в самарском роспотребнадзоре провели массовую проверку детсадов

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роспотребнадзора с начала 2023 года проверило более 800 дошкольных организаций в Самарской области и обнаружило ряд нарушений.

В Роспотребнадзоре опубликовали итоги санэпиднадзора за дошкольными организациями. С начала 2023 года управление провело проверки в 839 муниципальных, частных и государственных детских садах. Оценивались обязательные требования, исследовались пробы продуктов, воды и готовых блюд, параметры микроклимата, уровень искусственной освещенности и т.п.

"Основными нарушениями, обнаруженными во время проверок, стали: превышение количества детей в группах сверх установленных нормативов, несоответствие внутренней отделки помещений санитарным требованиям, нарушения санитарно — эпидемиологического режима, нарушение требований в организации питания детей", - констатировали в Роспотребнадзоре.

По фактам нарушений выданы предписания об их устранении. Работа по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за дошкольными организациями продолжается.

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