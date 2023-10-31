На ремонт Московского шоссе в Самаре выделят 321 млн рублей

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Региональный минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует участок дороги по Московскому шоссе от ул. Луначарского до ул. Врубеля. Начальная цена контракта - 321,9 млн рублей.