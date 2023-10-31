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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Адмирал" и возглавила турнирную таблицу КХЛ

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подопечные Олега Браташа — ХК "Лада" — справились с "Адмиралом" и возглавили общую турнирную таблицу КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб "автозаводцев" решил немного освежить состав после вчерашней победы над "Металлургом" и слегка видоизменил четвертое звено, выпустив Евгения Грошева и Владислава Червоненко вместо Доната Стальнова и Артема Иванюженкова. Кроме того, на льду появился Глеб Булычев, пропустивший первую половину домашней серии из-за болезни. В рамке в очередной раз обосновался Александр Трушков.

Первая двадцатиминутка не порадовала высокими скоростями и обилием острых атак у обеих команд, хотя все основные события происходили в зоне тольяттинцев. Гости из Владивостока, для которых это был только первый матч выездной серии, стремились как можно быстрее использовать преимущество в свежести и в середине периода они сумели отличиться — Антон Берлев здорово подставил клюшку под прострел Александра Горшкова вдоль лицевой линии и шайба проскочила в сетку. 0:1. В дальнейшем "Адмирал" имел прекрасную возможность удвоить отрыв, однако Николай Чебыкин с убойной позиции угодил в каркас ворот.

После перерыва "Ладе" удалось постепенно выровнять игру и опасные ситуации теперь чаще стали возникать у владений Павла Хомченко. В какой-то момент тольяттинский коллектив вообще полностью завладел инициативой и вскоре все свое давление на соперника превратил в гол. Сергей Шумаков на 27-й минуте мастерски перехватил шайбу в чужой зоне и практически тут же точно бросил с кистей по центру — 1:1. Далее "автозаводцы" при поддержке родных трибун попытались вырваться в лидеры и незадолго до завершения игрового отрезка даже заработали численное преимущество, которым не воспользовались.

В начале заключительной трети тольяттинцы все-таки вышли вперед — Скотт Космачук подобрал снаряд на своей синей линии, умчал в отрыв и, не сближаясь с вратарем, точно бросил в дальний угол. 2:1. А затем "Лада" явно заиграла от обороны, и у Александра Трушкова сразу появилось много поводов продемонстрировать свое высокое мастерство. В концовке встречи страж ворот "автозаводцев" выдал несколько впечатляющих сейвов и не позволил "Адмиралу" сравнять счет, а за 18 секунд до финальной сирены Дмитрий Кугрышев поразил уже пустой створ и подвел черту под этим матчем — 3:1.

Тольяттинская команда укрепила свое лидерство на Востоке и как минимум на сутки возглавила общую турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Завершать домашнюю серию "Лада" будет поединком против "Северстали", который состоится 2 ноября.

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