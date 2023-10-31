Белозерским школьникам помогают раскрыть творческо-технический потенциал

В школе села Белозёрки созданы все условия для самого раннего развития детского творческо-технического потенциала. Такая преемственность обучения на этапе "детский сад — школа" уже приносит свои плоды.

В школе села Белозёрки Самарской области разработали систему непрерывной подготовки юных изобретателей и инженеров, начиная с дошкольного отделения — детского сада. Благодаря такому подходу малыши приходят в первый класс уже с задатками будущих инженеров, опытом участия и побед в различных конкурсах технической направленности.

Структурное подразделение Белозёрскй школы — детский сад "Экоцветик" не намного старше своих воспитанников — ему недавно исполнилось три года. Несмотря на юный возраст, с 2021 года он является инновационной площадкой по внедрению модульно-образовательной программы "От Фрёбеля до робота. Растим будущих инженеров". Программа помогает выявить технические наклонности, развивает в детях самостоятельность и инициативу.

Руководит процессом молодой педагог Анастасия Жирнова. С ней воспитанники детского сада стали не только участниками, но и победителями конкурсов "Юный инженер", "Космофест 2023", "Инженерный марафон" "ИКаРенок" и других. Но главные победы у них еще впереди.

В школе их обучение в этом направлении будет продолжено: в рамках нацпроекта "Образование" здесь появилась "Точка роста", есть необходимое оборудование и в кабинетах физики, химии и биологии.

В этом году учащийся школы стал победителем научной межрегиональной конференции "Наука. Смелость. Изобретения". Им стал десятиклассник Иван Артамонов. На эту конференцию свои работы представили участники из 32 регионов России, всего было подано 455 заявок, и только 169 участников смогли пройти в финал. Иван получил диплом за первое место в номинации "Космические технологии".

Его идею оснастить наноспутники двигателями поддержал его учитель физики Сергей Торопов, который уже не первый год вдохновляет своих учеников на создание невероятных космических проектов.

"Исследовательская деятельность в школе — мощная инновационная образовательная технология, — поясняет директор Белозерской школы Юрий Гарькин. — она способствует формированию у учащихся навыков исследовательской деятельности, основ инженерного образования".