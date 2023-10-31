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Общество

ГИБДД: менять зимнюю резину на авто можно с сентября по ноябрь

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В управлении ГИБДД по Самарской области рассказали, когда следует "переобувать" автомобиль в соответствии с сезоном.

"Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативным правовым документом", - отмечается в сообщении.

Соответствующий закон — технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Из нормативного акта следует: в летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M& S" или "M S" и соответствующий рисунок.

Требование распространяется только на автомобили категории B.

Таким образом, по закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь. На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий.

"При этом соответствующие сезону шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Штраф за отсутствие зимней резины составит 500 рублей (по ч. 1 ст. 12.5 КоАП)", - заключили в ГИБДД.

Гид потребителя

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