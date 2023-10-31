Губернатор Дмитрий Азаров назначил Ивана Пивкина министром транспорта Самарской области

Решением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра транспорта и автомобильных дорог Самарской региона назначен Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров, заслушав доклад Ивана Пивкина о результатах деятельности министерства за предыдущий период, отметил, что в последние годы в регионе успешно выполняется задача по обновлению дорожной сети.

"У нас с опережением графиков решается задача по приведению в нормативное состояние дорог Самарско-Тольяттинской агломерации и Самарской области в целом. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне. В последние годы наш регион, как лидер в стране по дорожному строительству и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, трижды получал от заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина награду "Золотой каток", — сказал глава региона.

Отдельно губернатор отметил, что в регионе с опережением графиков реализуются масштабные проекты в сфере дорожного строительства. Так, на год раньше срока открыли развязку на улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, на полтора года быстрее был построен новый мост через реку Сок.

"Такой темп, конечно, крайне важен. Я надеюсь, что такими же темпами при поддержке Правительства Российской Федерации мы будем реализовывать проект строительства магистрали Центральная в Самаре, — подчеркнул глава региона. — И здесь нужна настойчивость в отстаивании интересов региона на федеральном уровне, в первую очередь в министерстве транспорта".

Дмитрий Азаров обозначил ряд приоритетных задач в сфере дорожного строительства. В фокусе особого внимания — ключевые проекты, которые сейчас реализуются в Самарской области. В первую очередь, это мостовой переход через Волгу с трассой "Обход Тольятти".

"Этот проект значим для нашего региона и для всей нашей страны, он, вне всякого сомнения, определяет успешную перспективу развития Самарской области на десятки лет вперед", — подчеркнул губернатор.

Еще одна очень важная задача — дальнейшее развитие отрасли общественного транспорта и решение вопросов по общественным перевозкам. В 2023 г. 58 автобусов поступили в Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Похвистневский район. Самара получила 50 новых автобусов. "Мы с вами запланировали масштабное обновление парка автобусов — еще 210 единиц", — отметил глава региона. Как уточнил Иван Пивкин, поставка машин планируется в ближайшие месяцы. В Самару поступили пять новых трамваев, ожидается еще семь.

Как отметил Дмитрий Азаров, важно не только обновлять парк автотранспорта, но и эффективно выстраивать маршрутную сеть — муниципалитеты активно развиваются, появляются новые востребованные территории, в том числе благодаря масштабному строительству жилья.

"Все это надо учитывать, держать руку на пульсе. Конечно, очень важный аспект — решение задач по диспетчеризации не только межмуниципальных перевозок, что находится в прямой зоне вашей ответственности, но и муниципальных перевозок. Здесь работы очень много. Понятно, что надо обновлять подвижной состав, но, уверен, у нас большой нереализованный резерв с точки зрения диспетчеризации. Иван Иванович, настойчиво над этим надо работать", — обратился глава региона к Ивану Пивкину.

Как отметил губернатор, в фокусе внимания областного минтранса должны быть и перспективы развития электрического транспорта, в первую очередь на территории Самары. "Надо настойчиво добиваться от администрации города, чтобы планы воплощались в жизнь, а мы готовы помогать. Конечно, новый импульс развития транспортной сети даст строительство новой станции метрополитена. Кроме этого, есть задачи взаимодействия с нашими партнерами по водным перевозкам, по воздушным перевозкам, укрепление сотрудничества с Российскими железными дорогами. Иван Иванович, об этом ни на минуту нельзя забывать", — обратился к Ивану Пивкину губернатор.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион продолжит восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, помогать героическим жителям ДНР — и в этом активное участие принимает областной минтранс.

"Дмитрий Игоревич, у меня большое желание работать в вашей команде. Есть понимание ваших требований", — заверил Иван Пивкин. "Задач много, но рассчитываю, что справимся", — сказал губернатор и пожелал руководителю министерства успехов.