Утром два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 1 ноября, в 8:48 на 48 км километре трассы "Самара - Бугуруслан"в Кинельском районе, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Kia Rio, при котором два человека погибли и трое пострадали, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
На место происшествия выехал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров, руководство территориального ОВД и следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!