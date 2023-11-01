Утром два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 ноября, в 8:48 на 48 км километре трассы "Самара - Бугуруслан"в Кинельском районе, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Kia Rio, при котором два человека погибли и трое пострадали, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.