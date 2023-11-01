16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

63% россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, у 56% из них случались конфликты с арендодателями, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) в ходе совместного опроса¹ россиян, которые арендуют жилую недвижимость.

Респонденты рассказали, какие условия и ограничения действуют в арендном жилье. Основной запрет для квартирантов связан с домашними питомцами — держать и заводить животных запрещает каждый третий владелец жилья. Интересно, что по сравнению с прошлым годом количество арендодателей, требующих соблюдать это правило, выросло на 8 процентных пунктов.

Помимо этого, действуют и другие запреты. 26% владельцев жилья требуют, чтобы в квартире проживал только сам квартирант — нельзя приглашать гостей на долгий срок или жить с партнером. 23% (16% в 2022 году) запрещают менять интерьер, а 22% (9% в 2022 году) — даже мебель. Еще 19% квартирантов рассказали, что их могут обязать освободить жилье, если арендодатель посчитает его состояние неприемлемым.

Только у 12,5% квартиросъемщиков нет никаких запретов.

64% россиян рассказали, что, по условиям аренды, владелец недвижимости оставляет за собой право периодически проверять жилье. При этом каждый пятый из них приходит в любой момент без какого-либо предупреждения, а 45% — только предварительно сообщив о своем визите. Еще 21% арендодателей посещают сдаваемую недвижимость только в случае поломок или других проблем. А у 15% все коммуникации происходят в удаленном режиме.

"Даже если квартиранты соблюдают все правила и аккуратно и бережно относятся к арендуемому имуществу, все же то и дело случаются истории, которые могут привести к материальному ущербу. К примеру, аварии систем водоснабжения, поломка стиральных и посудомоечных машин, да и просто банальная забывчивость, когда вовремя не закрутили вентиль водопроводного крана. Как результат, залив и арендуемой квартиры, и нередко — квартиры соседей этажом ниже, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — По статистике нашей компании, в этом году с порчей имущества водой связаны порядка 90% заявлений по страховым случаям, с которыми в "Росгосстрах" обращаются наши клиенты из многоквартирных домов. Материальный ущерб — сама по себе история неприятная, как и затраты на компенсацию: некоторые жильцы даже вынуждены брать кредит на эти цели. Негатив может остаться и после выяснения отношений с соседями, даже несмотря на то, что виновниками залива стали квартиранты. При этом существует способ минимизировать и затраты, и неприятные эмоции при общении с соседями — достаточно застраховать имущество и свою гражданскую ответственность перед ними: при наличии полиса решать вопросы по компенсации ущерба будет специалист страховой компании".

¹ Репрезентативный опрос проведен в сентябре 2023 года среди 1211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3