У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья

63% россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, у 56% из них случались конфликты с арендодателями, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) в ходе совместного опроса¹ россиян, которые арендуют жилую недвижимость.
Респонденты рассказали, какие условия и ограничения действуют в арендном жилье. Основной запрет для квартирантов связан с домашними питомцами — держать и заводить животных запрещает каждый третий владелец жилья. Интересно, что по сравнению с прошлым годом количество арендодателей, требующих соблюдать это правило, выросло на 8 процентных пунктов.
Помимо этого, действуют и другие запреты. 26% владельцев жилья требуют, чтобы в квартире проживал только сам квартирант — нельзя приглашать гостей на долгий срок или жить с партнером. 23% (16% в 2022 году) запрещают менять интерьер, а 22% (9% в 2022 году) — даже мебель. Еще 19% квартирантов рассказали, что их могут обязать освободить жилье, если арендодатель посчитает его состояние неприемлемым.
Только у 12,5% квартиросъемщиков нет никаких запретов.
64% россиян рассказали, что, по условиям аренды, владелец недвижимости оставляет за собой право периодически проверять жилье. При этом каждый пятый из них приходит в любой момент без какого-либо предупреждения, а 45% — только предварительно сообщив о своем визите. Еще 21% арендодателей посещают сдаваемую недвижимость только в случае поломок или других проблем. А у 15% все коммуникации происходят в удаленном режиме.
"Даже если квартиранты соблюдают все правила и аккуратно и бережно относятся к арендуемому имуществу, все же то и дело случаются истории, которые могут привести к материальному ущербу. К примеру, аварии систем водоснабжения, поломка стиральных и посудомоечных машин, да и просто банальная забывчивость, когда вовремя не закрутили вентиль водопроводного крана. Как результат, залив и арендуемой квартиры, и нередко — квартиры соседей этажом ниже, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — По статистике нашей компании, в этом году с порчей имущества водой связаны порядка 90% заявлений по страховым случаям, с которыми в "Росгосстрах" обращаются наши клиенты из многоквартирных домов. Материальный ущерб — сама по себе история неприятная, как и затраты на компенсацию: некоторые жильцы даже вынуждены брать кредит на эти цели. Негатив может остаться и после выяснения отношений с соседями, даже несмотря на то, что виновниками залива стали квартиранты. При этом существует способ минимизировать и затраты, и неприятные эмоции при общении с соседями — достаточно застраховать имущество и свою гражданскую ответственность перед ними: при наличии полиса решать вопросы по компенсации ущерба будет специалист страховой компании".
¹ Репрезентативный опрос проведен в сентябре 2023 года среди 1211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
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