Сбер стал лауреатом премии "Бренд года в России" в двух номинациях

Эксперты высоко оценили человекоцентричный подход банка, его репутацию, качество сервисов, технологичность, достижения в области устойчивого развития и образовательной сфере.

Сбер стал победителем национальной премии "Бренд года в России — 2023" в номинациях "Финансовые услуги" и "Образовательные услуги" ("Школа 21"). Эксперты оценивали узнаваемость бренда и достижения банка в различных сферах.

"Финансовые услуги"

Жюри премии высоко оценило человекоцентричный подход банка, его репутацию, качество сервисов, достижения в сфере технологий и устойчивого развития. Сбер известен клиентам не только как надежный и эффективный банк, но и как крупнейшая технологическая компания страны.

Сегодня Сбер работает в концепции lovemark, что подразумевает человекоцентричность и новые подходы к работе с клиентами на всех уровнях взаимодействия.

Согласно рейтингу Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance, Сбер в 2022 году занял 5-е место среди всех компаний планеты по такому показателю, как сила бренда. А среди банков по этому критерию Сбер стал лучшим в мире. По отчету Brand Finance в 2023 году Сбер занял первое место по силе бренда среди банков Европы и четвертое — по стоимости. Доверие к бренду и его узнаваемость поддерживает позиция Сбера как ведущей технологической компании России.

Сбер активно занимается развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, банк — драйвер ESG-повестки и один из пионеров ответственного финансирования в России, портфель которого на текущий момент превышает 1,9 трлн рублей. Цель компании — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном уровне в интересах общества и сохранения окружающей среды.

"Образовательные услуги"

"Школа 21" — это флагманский проект индустрии образования по обучению цифровым навыкам взрослых. Она дает возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Школа готовит высококвалифицированных ИТ-специалистов для цифровой трансформации страны, которые смогут работать в разных секторах экономики и стимулировать технологический прогресс.

В обучении участников применяется методика "равный равному" без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Каждый участник выстраивает комфортный для себя график обучения, ведь кампусы школы открыты 24/7. Поступление в "Школу 21" не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников участие в проекте — это первый опыт программирования.

За пять лет работы школа получила более 400 тыс. заявок на поступление. Сегодня в ней учатся более 4100 участников, более 2300 уже прошли или проходят стажировки, а также успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Участники становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками, junior- middle- и senior-разработчиками.

Образовательный проект активно масштабируется, так как ИТ-специалисты школы востребованы по всей стране. Кампусы школы уже работают в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте и Великом Новгороде. Планируется открытие "Школы 21" в Якутске, Ярославле, Владивостоке, Самаре, Волгограде, Махачкале, Челябинске и других городах страны.

Национальная премия "Бренд года в России" — это конкурс для всех российских компаний, которым интересно предоставление качественных услуг на рынке и дальнейшее развитие собственного бренда. Премия стала общественно значимой площадкой для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России.