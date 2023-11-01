Курорты Сбера получили самую престижную премию планеты для отельеров

Курорты Сбера Mriya Resort & SPA и "Манжерок" стали лауреатами самой престижной премии планеты для отельеров в сегменте премиум World Luxury Hotel Awards, победив сразу в шести номинациях. Церемония награждения состоялась 28 октября в Афинах (Греция).
Mriya Resort & SPA победила в номинациях:
1) лучший курорт класса "Люкс" в России (Best Luxury Resort);
2) лучший спа-курорт класса "Люкс" в России (Best Luxury SPA Resort);
3) лучший оздоровительный курорт класса "Люкс" в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort).
"Манжерок" победил в номинациях:
1) лучший горнолыжный курорт класса "Люкс" в Европе (Luxury Ski Resort);
2) лучший горный отель класса "Люкс" в России (Luxury New Hotel);
3) роскошный новый отель класса "Люкс" в Северной Европе (Luxury Mountain Hotel).
Международное признание курортов Сбера говорит о том, что в России складываются туристические центры глобального уровня, а это способствует развитию индустрии гостеприимства в стране.
Курорт Сбера Mriya Resort & SPA многократно получал самые престижные международные премии. Это единственный российский курорт, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства. Победа курорта в международной премии World Luxury Awards в очередной раз подтверждает статус ведущего курорта мирового уровня и исключительного места для роскошного и незабываемого отдыха.
Курорт Сбера "Манжерок" в октябре 2023 года был признан лучшим сразу в четырёх номинациях премии Ski Business Awards 2023: "Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа", "Лучший горнолыжный отель — открытие года", "Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте" и "Лучший ресторан на горнолыжном курорте". В 2022 году проект Сбера "Манжерок" получил туристический "Оскар", став лауреатом национальной премии "Горы России" в двух номинациях: "Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха" и "Инвестиционный проект года". Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.
Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт, жемчужина черноморского побережья, расположенная на южном берегу Крыма. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвёздочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный спа-центр и собственный пляж. За годы существования курорт стал туристической доминантой Крыма. Основные объекты курорта, такие как японский сад "Шесть чувств", детский парк аттракционов "Дримвуд" и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.
"Манжерок" — феномен современного российского туризма. В 2023 году на курорте открылся пятизвёздочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле. Отель предлагает гостям 304 номера. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.
World Luxury Hotel Awards — международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение четырёх недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. человек.
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