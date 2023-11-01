Red Wings запустила рейсы из Самары в Ташкент

Во вторник, 31 октября, стартовали прямые авиарейсы Самара - Ташкент авиакомпании Red Wings.

Рейсы будут выполняться по вторникам. Продолжительность полета составит 3 часа 5 минут.

Стоимость билетов от 15 700 рублей.

Полеты будут выполняться на комфортабельных современных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайтах компании и аэропортов.