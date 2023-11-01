Банки увеличивают доходность по накопительным счетам

Вслед за повышением Банком России ключевой ставки на 2 процентных пункта многие крупные российские банки начали увеличивать ставки по сберегательным продуктам. В частности, по накопительным счетам, которые являются основным банковским продуктом с плавающей доходностью.

Ставки по накопительным счетам уже подняли ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк. Сегодня о повышении доходности на 1 процентный пункт по накопительному счету как для новых, так и для действующих клиентов сообщил банк "Открытие".

Для клиентов основным преимуществом накопительных счетов перед срочными вкладами в период роста рыночных ставок является возможность снимать и пополнять средства в любой момент без потери уже начисленных процентов. Но это применимо только к накопительным счетам, по которым проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Хотя в основном банки начисляют проценты на минимальный остаток за календарный месяц, поэтому необходимо обращать внимание на этот момент при размещении средств.