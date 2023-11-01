В Тольятти поймали сырного вора

В Тольятти задержали 25-летнего местного жителя за кражу из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился представитель магазина, в котором обнаружилась недостачу 58 брикетов сыра на сумму 6 тыс. рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали ранее судимого мужчину. Когда тольяттинца задержали, он признался в краже и пояснил, что не думал, что за его действиями никто не наблюдает. Украденный сыр он продал.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".