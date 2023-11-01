В Тольятти поймали сырного вора

В Тольятти задержали 25-летнего местного жителя за кражу из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился представитель магазина, в котором обнаружилась недостачу 58 брикетов сыра на сумму 6 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали ранее судимого мужчину. Когда тольяттинца задержали, он признался в краже и пояснил, что не думал, что за его действиями никто не наблюдает. Украденный сыр он продал.