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Банк ДОМ.РФ повысил ставку по рублевым вкладам для МСП

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ увеличил доходность по рублевым вкладам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: ДОМ.РФ

Решение банка привело к тому, что процентная ставка по депозитным продуктам при размещении от 50 тысяч рублей на три месяца теперь составляет 13,8%, на полгода — 13,6%, 1 год — 13,0%, полтора года — 13,5%, два года — 14%, три года — 14,5%.

Как отметила директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, решение банка принято на фоне повышения ЦБ ключевой ставки. Она сказала, что максимальный процент по депозиту предусмотрен при длительном периоде размещения средств. По ее словам, благодаря увеличению ставок по депозитам для МСП еще больше предпринимателей выберут Банк ДОМ.РФ для своих сбережений.

"Банк ДОМ.РФ регулярно совершенствует свою продуктовую линейку, предлагая корпоративным клиентам более выгодные условия", — сказала Анна Корнелюк.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах Банка ДОМ.РФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Гид потребителя

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