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Облправительство Власть и политика

В центре Самары 7 ноября запретят продажу спиртного

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о полном запрете на розничную продажу алкоголя на территории Самары в связи с проведением Парада Памяти.

"Установить 7 ноября с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории самары в границах следующих улиц: ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1-21, четная — дома №№ 2а — 26); ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 37 — 145, четная — №№ 36 — 102а); ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1 — 41а, четная — №№ 2а — 30); ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 177 — 181, четная — №№ 176 — 210)", - отмечается в сообщении.

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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