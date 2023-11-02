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По итогам 9 месяцев 2023 года совокупная прибыль НПФ "Открытие" превысила 32,8 млрд руб.

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 30.09.2023 совокупные активы НПФ "Открытие" (дочерняя компания банка "Открытие", входит в группу ВТБ) достигли 659,2 млрд руб., совокупная прибыль составила 32,8 млрд руб., превысив показатель за аналогичный период 2022 года на 21%¹.

Застрахованными лицами — клиентами Фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) являются 6,9 млн человек, более 495 тыс. участников формируют в НПФ "Открытие" пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), общее количество клиентов — пенсионеров превышает 179 тыс. человек¹. Фонд выплачивает негосударственные пенсии 142,5 тыс. участников, количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, составляет 36,8 тыс. человек: прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,7%¹.

Объем пенсионных накоплений составляет 577 млрд руб., объем пенсионных резервов — 73 млрд руб.¹ Объем пенсионных выплат клиентам НПФ "Открытие" за 9 месяцев 2023 года составил 10,6 млрд руб.¹, из них 4,4 млрд руб. — по НПО и 6,2 млрд руб. — по ОПС². По сравнению с аналогичным периодом 2022 года совокупный объем пенсионных выплат Фонда вырос на 18%, а выплаты по ОПС — на 37%.

"Фонд продемонстрировал плановые показатели с учетом усилившегося инфляционного давления и повышения ключевой ставки Банка России: доходность пенсионных накоплений и резервов по итогам отчетного периода находится на уровне 7,3% и 7,7% годовых соответственно ¹,³. По предварительным оценкам, несмотря на ухудшение конъюнктуры финансового рынка, по итогам года мы рассчитываем на хороший рыночный результат для своих клиентов, благодаря консервативной инвестиционной стратегии и надежному составу портфеля с большой долей защитных инструментов", — комментирует коммерческий директор НПФ "Открытие" Егор Шкерин.

Фонд регулярно успешно проходит стресс-тестирование Банка России, позволяющее оценивать достаточность активов для исполнения обязательств в случае развития возможных негативных сценариев на рынке. Также в конце августа 2023 года Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности АО "НПФ "Открытие" на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу — стабильный.

Напомним, что в середине 3 квартала Фонд запустил для своих клиентов новый онлайн-инструмент — веб-приложение (PWA) Личного кабинета, которое можно легко установить на мобильное устройство. В веб-приложении клиенты НПФ "Открытие" могут в любое время контролировать состояние своего пенсионного счета, заключить договор негосударственной пенсии, пополнить счет негосударственной пенсии и настроить автоплатеж, подать заявление на назначение пенсии, обновить личные сведения, запросить копии документов и также задать любой вопрос специалистам Фонда в чате.

¹ Согласно внутренним данным Фонда на 30.09.2023.

² Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.

³ До выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и Фонду.

АО "НПФ "Открытие" (Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014), 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, www.open-npf.ru, 8 800 200-5-999

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