Победитель конкурса "Авиастроитель года" получил специальный приз от Новикомбанка

Новикомбанк вручил награды предприятиям авиастроения и двигателестроения на торжественной церемонии чествования победителей конкурса "Авиастроитель года".

1 ноября в Москве подвели итоги конкурса "Авиастроитель года". Его цель — поддержка предприятий, которые добились выдающихся результатов в научной и производственной деятельности в авиастроении и внесли весомый вклад в развитие отрасли. Всего в конкурсе участвовали 59 организаций, они представили 103 работы в 10 номинациях. Экспертный совет, состоящий из более 100 членов жюри, выделил 26 ведущих научных организаций и авторских коллективов, ставших победителями ежегодного отраслевого конкурса.

Были выбраны лучшие проекты по таким направлениям, как инновационные разработки, создание новых систем и агрегатов авиационного назначения, ОКБ года, вклад в обороноспособность страны, подготовка специалистов для авиастроительной отрасли, диверсификация и др.

Звание лауреата в одной из главных номинаций — "Лучший инновационный проект" — было присвоено ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") за разработку и организацию серийного производства информационно-управляющей системы самолетов Су-35 и Су-35С. Награды предприятию вручил представитель Новикомбанка. Опорный банк Госкорпорации Ростех на протяжении многих лет поддерживает проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении, финансирование авиационной отрасли — одно из приоритетных направлений работы банка.

Образованное в 1939 году опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого — один из лидеров в области создания советской и российской авиационной техники. С июня 2022 года ОКБ Сухого входит в ПАО "ОАК".

Также Новикомбанк наградил специальным призом дипломанта номинации "Лучший инновационный проект" — ПАО "ОДК-Сатурн" — за создание технологического процесса гибридной аддитивной штамповки.

Учредителями конкурса совместно с Новикомбанком являются Союз авиапроизводителей России, Объединенная авиастроительная корпорация, АО "Вертолеты России", АО "Концерн Радиоэлектронные технологии", ФАУ "ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского" и другие компании авиационного кластера.