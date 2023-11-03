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На выставке "Россия" Санкт-Петербург представит экспозицию в формате мультимедийного кинотеатра

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На международной выставке-форуме "Россия" начинает работу экспозиция Санкт-Петербурга. Стенд выполнен в концепции "петербургского кинотеатра" на основе мультимедийных технологий, в котором каждый посетитель сможет погрузиться в уникальную атмосферу Северной столицы. Экспозиция "Санкт-Петербург" находится в зале В павильона 75.

Фото: предоставлено автором

Экспозиция стенда города вдохновлена его уникальной историей и раскрывает ее в формате "Было - Стало - Будет". Мультимедийная программа устроена таким образом, что позволяет не только погрузиться в атмосферу современного Санкт-Петербурга, но и взглянуть на него "сквозь века", наблюдая за преобразованием города. В павильоне будут представлены масштабные уже осуществленные проекты развития города, в том числе аэропорт Пулково, Лахта-центр, Западный скоростной диаметр, преображение стадионов "Газпром Арена" и "СКА Арена". А также амбициозные проекты развития, в том числе высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Петербург, инновационный "ИТМО Хайпарк" в городе-спутнике Южный, новый морской фасад города - от "Газпром Арены" до "Лахта Центра".

"Город, который все знают и любят, трансформируется в мегаполис 21 века - комфортный, социальный, умный, открытый. Мы развиваем высокие технологии, внедряем искусственный интеллект в промышленность, строим новые научные и образовательные площадки, поддерживаем классическое и современное искусство. Все это вы увидите на стенде Санкт-Петербурга", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В течение полугода работа экспозиции Северной столицы будет организована согласно событийному календарю, который по неделям будет разделен на тематические блоки (сезоны), раскрывающие разные грани города: исторический, экологический, морской, спортивный, транспортный, гостеприимный, молодежный, героический, здоровый, научный, образовательный, культурный, комфортный, красивый, промышленный и космический. В ходе проведения тематических сезонов на стенде Санкт-Петербурга для посетителей запланированы интерактивные мероприятия, презентации, лекции, мастер-классы, викторины, а также розыгрыши призов.

Стенд также отмечен символикой "Серебряного ожерелья России" - межрегионального туристского проекта, созданного в 2012 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и состоящего из комплекса маршрутов, объединяющих регионы Северо-Запада России. Сегодня они входят в число самых популярных и востребованных направлений в России для посещения туристами.

Международная выставка-форум "Россия" начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторы запланировали обширную образовательную, культурную и деловую программу.

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