Жительницу Самарской области будут судить за убийство двоюродного брата

В Кинельский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 48-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2023 г. она выпивала с двоюродным братом, поссорилась с ним и ударила ножом в грудь. Нож попал в сердце, мужчина умер.

Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.