Жительницу Самарской области будут судить за убийство двоюродного брата

В Кинельский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 48-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июле 2023 г. она выпивала с двоюродным братом, поссорилась с ним и ударила ножом в грудь. Нож попал в сердце, мужчина умер.
Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".