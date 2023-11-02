16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Сбер проводит в Самаре масштабное событие — кейс-форум для малого бизнеса

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 ноября 2023 года Сбер проводит в Самаре масштабное событие — кейс-форум для малого бизнеса. Тема мероприятия: "Маркетинг, который работает: секреты эффективной рекламы". На площадке форума в Lotte Самара соберутся предприниматели со всей России и поделятся своими кейсами успешного запуска рекламы.

Участники смогут узнать о новых тенденциях в маркетинге и эффективных инструментах для роста бизнеса. Поймут, какие каналы коммуникации работают лучше всего, а также разберут наиболее частые ошибки, которые совершают предприниматели при запуске рекламы.

Ключевые темы форума:

  • Как запустить эффективную рекламу: от идеи до анализа результатов.
  • Что важнее: правильные каналы коммуникации или правильные сообщения.
  • Как понять, что реклама неэффективна и пора ее остановить.
  • Как оптимизировать рекламный бюджет.
  • Реклама хорошая, а продаж нет. Ответим почему.

Мероприятие планирует собрать более 1000 предпринимателей онлайн и 200 офлайн.

Кейс-форум пройдет в дружественной непринужденной обстановке. Спикеры обсудят актуальную тему в формате диалога с аудиторией. Выступления будут построены по правилам сторителлинга: с главным героем, поворотами сюжета, взлетами и падениями, драмой и конфликтом, сдобренной порцией юмора. Также участников ждет неформальный монолог на серьёзные темы в стиле TED. Благодаря юмору и простоте изложения сложные идеи станут понятными и вдохновляющими.

В программе:

  • реальные истории успеха и провала в бизнесе;
  • оживленные дискуссии на тему увеличения прибыли за счет рекламы;
  • емкие советы и полезные инструменты для развития бизнеса;
  • нетворкинг, общение с профессионалами, знакомства и полезные связи.

Хедлайнером мероприятия выступит Седа Каспарова — известный бизнес-тренер и консультант, автор книг по маркетингу и менеджменту, основатель "Школы речевого имиджа и дизайна голоса". Имеет богатый опыт работы в крупнейших российских и зарубежных компаниях.

Своим историями успеха на форуме также поделятся:

— Роман Тарасенко — маркетолог звезд и брендов, эксперт по созданию бренд-стратегий с колоссальным опытом работы с известными личностями и крупными компаниями;

— Виктория Шиманская — доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, владелец бизнеса с оборотом более 60 млн рублей, автор книг и статей, обладает глубокими знаниями в маркетинге;

— Алексей Ткачук — основатель и генеральный директор Dnative, компании, занимающейся разработкой мобильных приложений. SMM-стратег, сооснователь подкаст-платформы mave.digital.

Для офлайн-участников организован блок нетворкинга в формате быстрых знакомств, который поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.

Кейс-форум будет полезен как для владельцев бизнеса, начинающих свой путь, так и для опытных предпринимателей.

Каждый участник форума получит:

  • готовые решения для прокачки собственного бизнеса;
  • ценные советы и рекомендации от экспертов;
  • порцию свежих идей от других предпринимателей;
  • возможность стать частью бизнес-сообщества "Деловой среды";
  • онлайн-подключение к трансляции мероприятия доступно из любого региона России.

Адрес места проведения: Lotte Самара, ул. Самарская, 110 (зал Кристалл).

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно на странице мероприятия: business.dasreda.ru/caseforum/samara.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3