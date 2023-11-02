15 ноября 2023 года Сбер проводит в Самаре масштабное событие — кейс-форум для малого бизнеса. Тема мероприятия: "Маркетинг, который работает: секреты эффективной рекламы". На площадке форума в Lotte Самара соберутся предприниматели со всей России и поделятся своими кейсами успешного запуска рекламы.

Участники смогут узнать о новых тенденциях в маркетинге и эффективных инструментах для роста бизнеса. Поймут, какие каналы коммуникации работают лучше всего, а также разберут наиболее частые ошибки, которые совершают предприниматели при запуске рекламы.

Ключевые темы форума:

Как запустить эффективную рекламу: от идеи до анализа результатов.

Что важнее: правильные каналы коммуникации или правильные сообщения.

Как понять, что реклама неэффективна и пора ее остановить.

Как оптимизировать рекламный бюджет.

Реклама хорошая, а продаж нет. Ответим почему.

Мероприятие планирует собрать более 1000 предпринимателей онлайн и 200 офлайн.

Кейс-форум пройдет в дружественной непринужденной обстановке. Спикеры обсудят актуальную тему в формате диалога с аудиторией. Выступления будут построены по правилам сторителлинга: с главным героем, поворотами сюжета, взлетами и падениями, драмой и конфликтом, сдобренной порцией юмора. Также участников ждет неформальный монолог на серьёзные темы в стиле TED. Благодаря юмору и простоте изложения сложные идеи станут понятными и вдохновляющими.

В программе:

реальные истории успеха и провала в бизнесе;

оживленные дискуссии на тему увеличения прибыли за счет рекламы;

емкие советы и полезные инструменты для развития бизнеса;

нетворкинг, общение с профессионалами, знакомства и полезные связи.

Хедлайнером мероприятия выступит Седа Каспарова — известный бизнес-тренер и консультант, автор книг по маркетингу и менеджменту, основатель "Школы речевого имиджа и дизайна голоса". Имеет богатый опыт работы в крупнейших российских и зарубежных компаниях.

Своим историями успеха на форуме также поделятся:

— Роман Тарасенко — маркетолог звезд и брендов, эксперт по созданию бренд-стратегий с колоссальным опытом работы с известными личностями и крупными компаниями;

— Виктория Шиманская — доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, владелец бизнеса с оборотом более 60 млн рублей, автор книг и статей, обладает глубокими знаниями в маркетинге;

— Алексей Ткачук — основатель и генеральный директор Dnative, компании, занимающейся разработкой мобильных приложений. SMM-стратег, сооснователь подкаст-платформы mave.digital.

Для офлайн-участников организован блок нетворкинга в формате быстрых знакомств, который поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.

Кейс-форум будет полезен как для владельцев бизнеса, начинающих свой путь, так и для опытных предпринимателей.

Каждый участник форума получит:

готовые решения для прокачки собственного бизнеса;

ценные советы и рекомендации от экспертов;

порцию свежих идей от других предпринимателей;

возможность стать частью бизнес-сообщества "Деловой среды";

онлайн-подключение к трансляции мероприятия доступно из любого региона России.

Адрес места проведения: Lotte Самара, ул. Самарская, 110 (зал Кристалл).

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно на странице мероприятия: business.dasreda.ru/caseforum/samara.